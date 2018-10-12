2018-10-12T11:01:01+03:00
Общество

Бюджет Кузбасса будет терять до 200 миллионов в год из-за «антипивного» закона

Закон может вступить в силу уже в начале 2019 года
Екатерина БОРМОТОВА
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Бюджет Кузбасса будет терять до 200 миллионов рублей в год после принятия закона, запрещающего торговлю пива на первых этажах жилых домовБюджет Кузбасса будет терять до 200 миллионов рублей в год после принятия закона, запрещающего торговлю пива на первых этажах жилых домовФото: Евгения ГУСЕВА
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Бюджет Кемеровской области будет терять до 200 миллионов ежегодно после принятия так называемого атипивного закона. Такую цифру озвучила начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Кемеровской области Вероника Трихина.

Областной закон, ограничивающий розничную продажу пива, сидра и медовухи на первых этажах жилых домов, планируют принять в ноябре этого года. На данный момент в Кемеровской области действуют 1812 предприятий, которые реализуют пиво, в том числе 964 расположены на первых этажах жилых домов. Из них 145 – предприятия общепита, которые не попадут под действие нового закона.

Больше всего точек продажи пива зафиксировано в Кемерове – 472 объекта. Из них 227 попадают под закон. В Новокузнецке 225 пивных точек, из них под запретом окажется 161 объект.

Вероника Трихина отметила, что после принятия данного закона областной бюджет будет терять порядка 200 миллионов рублей ежегодно.

– Мы постарались учесть все риски. Это и поступления от производителей пива и акцизов, это рабочие места, аренда. Когда я озвучивала эту цифру губернатору, мы решили, что эти средства можно будет получить иным путем. Жизнь и здоровье наших граждан важнее, – отметила Трихина.

Напомним, что указанным законом будет запрещена продажа алкоголя в дни проведения массовых мероприятий.

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- Я живу в жилом доме на проспекте Шахтеров, 60б на втором этаже. У нас пивнушек тут четыре штуки, и одна из них прямо под нами. У меня ребенок маленький. Так вот, каждые выходные, а то и в будни, под окнами собираются вечно орущие пьяные женщины и мужчины, музыка на всю катушку, маты и дым от сигарет прямо в окно. Работают они до трех часов ночи, гулянья эти достали уже, - описывает кемеровчанка Оксана Деева довольно типичную для многих дворов картину. (подробности)

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