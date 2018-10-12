Дело «Зимней вишни»: Экс-начальника МЧС Александра Мамонтова оставили в СИЗО

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-12T11:13:36+03:00

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В пятницу, 12 октября, Кемеровской областной суд оставил под арестом бывшего начальника кузбасского управления МЧС Александра Мамонтова, обвиняемого в халатности по делу «Зимней вишни».

Областной суд рассмотрел жалобу защиты на решение Центрального районного суда продлить содержание под стражей Мамонтову еще на три месяца. На суде адвокат фигуранта настаивала на домашнем аресте. Сам обвиняемый отметили, что все работа следствия с ним заключается в знакомстве его с результатами экспертиз.

«Я без вины отбываю срок. Все, что представлено следствием, не имеет оснований», – цитирует слова Александра Мамонтов «Интерфакс».

Прокурор признал законным и обоснованным решение Центрального суда. В итоге областной суд оставил решение без изменения и не удовлетворил просьбу защиты.

Отметим, что также 12 октября областной суд оставил без изменения решение о продлении ареста до 25 ноября Григорию Терентьеву, бывшему начальнику кемеровского отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.

Напомним, Александр Мамонтов был задержан 25 мая, ему предъявили обвинение в халатности. По версии следствия, он не запланировал и не провел проверку пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» до 18 марта 2018 года. Центральный районный суд арестовал его на два месяца – до 25 июля, а затем продлил до 25 сентября.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. В рамках уголовного дела арестованы 11 человек, в том числе четыре сотрудника МЧС.

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