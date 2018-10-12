2018-10-12T12:04:36+03:00
Общество

Новокузнечан приглашают на гастроли Кемеровского музыкального театра

Лучшие спектакли новокузнечане смогут увидеть в нынешние выходные
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: организаторы гастролейФото: организаторы гастролей
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Настоящая театральная феерия ожидает кузбассовцев в грядущие выходные: на сцене Новокузнецкого драматического театра с несколькими спектаклями выступят артисты кемеровского Музыкального театра имени Боброва.

Детям и их родителям, наверняка, понравится «История Герды» - да-да, той самой, которая искала своего Кая в стране Снежной Королевы. Волшебная и добрая сказака наполнена удивительными мелодиями, а действие, которое будет происходить на сцене, никого не оставит равнодушными! Посмотреть мюзикл можно будет 13 и 14 октября в 12 часов.

Мюзикл «Дубровский» напомнит историю о любви и вражде, верности и предательства, людских страстях и судьбах. И все это – на фоне современной музыки, где переплелись неоклассика и R&B, рок и поп-музыка, интересна людям разных поколений и вкусов. Увидеть мюзикл можно 12 и 13 октября в 18:30.

Волшебная оперетта «Сильва» на протяжении ста лет не сходит со сцен лучших театров мира. Чарующая музыка Имре Кальмана привлекает и режиссеров, и актеров, и, конечно же, зрителей. Вечно юная оперетта – на сцене Новокузнецкого драматического театра в исполнении артистов Музыкального театра имени Боброва.

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