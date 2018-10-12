2018-10-12T12:07:58+03:00
Общество

В Кузбассе пьяная многодетная мать без прав устроила погоню

Женщина была уверена в своей безнаказанности
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Кузбассе пьяная многодетная мать за рулем внедорожника попыталась уехать от инспекторов ГБИДД. Когда женщину поймали, она заявила, что ей ничего не будет, потому что она мать.

28 -летнюю мать четырех детей уже ловили на пьяном вождении апреле этого года. В августе она выпила вместе с мужем и решила попрактиковаться в вождении. Женщина села за руль внедорожника УАЗ «Патриот» и поехала кататься по улицам села Поломошное Яшкинского района. Маневры женщины заметил экипаж ГИБДД , который попросил водителя остановиться. Женщина вместо остановки попыталась скрыться от полицейских на своих земельных участках. Она остановила машину в кустах и попыталась убежать, однако инспекторы догнали ее.

– При составлении административного протокола заявила, что находится на своей частной собственности, по дорогам общественного пользования не ездила, а управляла автомобилем на огороде. Также сообщила, что ей ничего не будет, так как она мать четырех детей и ей нельзя назначить ни обязательные, не исправительные работы, а штраф ей платить не чем, – рассказали в прокуратуре Кемеровской области.

Мировой судья назначил многодетной матери штраф в размере 200 тысяч рублей с рассрочкой на пять лет с учетом материального положения женщины. Ее ежемесячный платеж 3333 рубля 33 копейки. Кроме того, женщина лишена прав на два года.

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