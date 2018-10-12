В Кузбассе женщина ножницами зарезала знакомого

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-12T12:43:53+03:00

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В Ленинске-Кузнецком 48-летняя женщина ножницами зарезала знакомого. Кроем того, она ножом пырнула своего сожителя.

Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, в апреле этого года женщина во время ссоры с сожителем несколько раз удрала его ножом. Мужчина смог выбежать из квартиры и добраться до больницы. Через несколько часов женщина пришла к 76-летнему знакомому и стала просить у него денег на выпивку. Между ними произошел конфликт, во время которого она несколько раз ранила мужчину ножницами. Кузбассовец скончался на месте. Тело погибшего на следующий день нашел почтальон, который принес пенсию.

– В кратчайшие сроки был установлен круг общения потерпевшего, в который вошла подозреваемая, так как была получена информация, что она помогала пожилому мужчине по хозяйству. Примечательно, что со следствием она сотрудничала, вину признала, однако выдвинула версию, что пенсионер первый напал на нее, а ей пришлось обороняться. В ходе предварительного следствия версия задержанной была опровергнута, – рассказали в Следственном комитете.

Сейчас уголовные дела за убийство и причинение легкого вреда здоровью направлены в суд.