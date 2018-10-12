2018-10-12T12:44:09+03:00
Общество

В Новокузнецке прошли учения коммунальщиков и энергетиков Кузбасса

Коммунальщики и энергетики из семи городов отрабатывали взаимодействие на случай ЧП
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба администрации Кемеровской областиФото: пресс-служба администрации Кемеровской области
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В Новокузнецке коммунальщики и энергетики из семи кузбасских городов отрабатывали взаимодействие на учениях ЖКХ.

На областном смотре аварийно-восстановительной группировки, который проходил недавно в Кемерове и был посвящен старту отопительного сезона, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил организовать учения, на которых бы коммунальщики и энергетики Кузбасса могли отрабатывать взаимодействие на случай аварий на объектах жизнеобеспечения.

В Новокузнецке на эти учения собрались представители семи кузбасских городов – главы территорий, руководители и аварийные бригады предприятий энергетики и ЖКХ, областной аварийно-восстановительный отряд, руководство областной службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения, ГУ МЧС России по области, агентства по защите населения и территории области. Всего в учениях принимали участие более 250 человек и почти 60 единиц техники.

Специалисты отрабатывали ликвидацию аварии, которая возникла на электросетях из-за урагана. По легенде, не только потребители лишились электроэнергии, но и случились гидроудары и повреждения на тепловых, водопроводных и канализационных сетях.

- Участники практических учений привели в порядок восемь объектов: систему отопления школы, несколько участков водоводов, системы водоотведения, теплотрасс, подпилили деревья в охранной зоне ЛЭП, - сообщает пресс-служба областной администрации.

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