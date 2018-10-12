Обиженный зять сжег «Ладу» своего тестя в Ленинске-Кузнецком

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-12T13:07:44+03:00

Мстительный зять может лишиться свободы на срок до пяти лет

Изменить размер текста: A A

В Ленинске-Кузнецком полицейские задержали злоумышленника, который поджег автомобиль своего тестя после семейной ссоры.

Семейная ссора стала причиной не вполне адекватного поступка жителя Ленинска-Кузнецкого. После конфликта с тестем 26-летний мужчина решил отомстить ему. Зять пришел во двор многоэтажного дома, нашел на парковке автомобиль своего тестя. После этого он облил «Ладу Приору» бензином и поджег.

- В результате пожара полностью выгорел моторный отсек машины, лопнуло лобовое стекло, сгорела крыша, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сумма ущерба, причиненного владельцу, составила 350 тысяч рублей.

Из-за мстительности 26-летний житель Ленинска Кузнецкого рискует оказаться за решеткой на срок до пяти лет.