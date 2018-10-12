2018-10-12T13:16:24+03:00
Происшествия

В Кемерове четыре легковушки пострадали в ДТП на Кузнецком мосту

В Сети появились кадры последствий аварии
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
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В пятницу днем в Кемерове на Кузнецком мосту произошло массовое ДТП. В результате аварии пострадали четыре легковушки.

Около 14.00 очевидцы выложили в соцсети кадры с последствиями массовой аварии на Кузнецком мосту. На кадрах видно четыре пострадавшие легковушки: две из них стоят рядом, остальные на расстоянии. Один автомобиль выбросило на трамвайные пути.

«Парень на черной «Приоре» быстро ехал, обогнал меня, по крайней полосе ехал «Марч», он его догнал, ударил, девушку развернуло и она улетела в отбойник, «пятнашки» на тот момент не было, видимо, приехала позже в «Приору», – написал в соцсети Виталий Кузнецов.

По предварительным данным, в результате аварии некто серьезно не пострадал.

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