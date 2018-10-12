2018-10-12T13:24:26+03:00
Общество

Погода в Кемерове на 13 октября: тепло и без осадков

Синоптики дали прогноз на субботу
Ирина АВТУШКО
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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде в Кемерове и Кузбассе на 13 октября. Суббота будет теплой и без существенных осадков.

Ночью в Кемерове будет +2, +7 градусов. Днем воздух прогреется до +15,+20. Ожидается южный ветер, который будет дуть со скоростью 7-12 метров в час, местами ожидаются порывы до 17-20 метров в секунду. На небе будет переменная облачность, без существенных осадков, местами возможен туман.

По области также ожидается переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до отметки +4, +6 градусов. Днем ожидается +16,+18 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 12-17 метров.

Синоптики предупреждают, что в большинстве районов сохраняется высокая пожароопасность – 3-4 класса.

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