2018-10-12T13:58:55+03:00
Общество

В Кузбассе откроют филиал Национального медицинского центра трансплантологии

Это позволит получать федеральные коты на операции по трансплантации
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: АКОФото: АКО
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В Кузбассе в 2019 году появится филиал Национального медицинского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Об этом в пятницу сообщила заместитель губернатора Елена Малышева.

- На сегодняшний день получено принципиальное согласие директора центра имени Шумакова академика Сергея Готье об открытии филиала на базе одной из областных больниц. Это откроет большие возможности для наших врачей и пациентов, а также в целом для развития медицины региона. Сейчас нам предстоит провести большую, трудоемкую работу по согласованию условий соглашения, - отметила Малышева.

Заместитель главного врача по хирургии и трансплантологической помощи Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Константин Краснов отметил, что открытие филиала центра Шумакова станет большим шагом на пути развития региональной трансплантологии, даст возможность получения федеральных квот по фактически выполненным операциям. Также появится возможность выполнять не менее 20 мультиорганных трансплантаций ежегодно.

Всего с 2014 года в кузбасском гепатологическом центре на базе Областной клинической больницы скорой помощи имени Подгорбунского сделано 10 операций по трансплантации печени. 12 октября из стационара выписали 58-летнюю пациентку из Новокузнецка, которой сделали операцию по пересадке печени 21 сентября.

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