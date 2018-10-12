2018-10-12T14:43:02+03:00
Общество

Дорогу в обход Мариинска построят в 2020 году

Трассу сдадут к 300-летию города
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Трассу сдадут к 300-летию городаТрассу сдадут к 300-летию городаФото: Константин НАГОВИЦЫН
Изменить размер текста:

Дорогу в обход Мариинска сдадут в 2020 году к 300-летию города. Сергей Цивилев поручил оперативно возобновить строительство.

11 октября в Мариинске прошло совещание под председательством замгубернатора Вячеслава Телегина с представителями Росавтодора, дирекции автодорог Кузбасса, подрядчиками. На встрече отметили стратегическую важность строительство обхода, так как проходящий по городу транспорт несет огромную нагрузку на дороги и на мариинский мост.

Проект объезда предусматривает двухполосную дорогу в двумя развязками, мостом через Кию и двумя путепроводами. Строительство дороги на участке трассы Р-255 «Сибирь» было начато в 2014 году. Однако работы затягиваются из-за сложной финансовой ситуацией, в которой находится генеральный подрядчик.

– Строительство этой автодороги уже должны были закончить. Ведь финансирование есть. Однако из-за проблем подрядчика работы почти не велись, — подчеркнул Вячеслав Телегин.

В пятницу Сергей Цивилев поручил Вячеславу Телегину, специалистам дирекции автодорог Кузбасса совместно с Росавтодором разработать план действий для оперативного возобновления строительства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчанин гулял по кладбищу с двумя килограммами марихуаны
В Кузбассе бойцы Росгвардии спасли женщину
В Кузбассе откроют филиал Национального медицинского центра трансплантологии
Погода в Кемерове на 13 октября: тепло и без осадков
В Кемерове четыре легковушки пострадали в ДТП на Кузнецком мосту
Обиженный зять сжег «Ладу» своего тестя в Ленинске-Кузнецком
В Новокузнецке прошли учения коммунальщиков и энергетиков Кузбасса
В Кузбассе женщина ножницами зарезала знакомого
В Новокузнецке мужчина отстаивал честь семьи и случайно убил человека
В Кузбассе пьяная многодетная мать без прав устроила погоню
Новокузнечан приглашают на гастроли Кемеровского музыкального театра
Дело «Зимней вишни»: Экс-начальника МЧС Александра Мамонтова оставили в СИЗО
Бюджет Кузбасса будет терять до 200 миллионов в год из-за «антипивного» закона
Ревнивый кемеровчанин убил сожительницу и лег с ней спать
Кузбасская полиция проверяет информацию об искалеченной в зоопарке рыси
Власти Кузбасса рассказали, на какие праздники можно пить
Электроснабжение шахт Кузбасса проверят ученые
Маленький мальчик из-за ссор родителей ночевал в автомобиле
Президент назначил нового начальника кузбасского управления МЧС