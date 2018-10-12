Дорогу в обход Мариинска построят в 2020 году

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-12T14:43:02+03:00

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Дорогу в обход Мариинска сдадут в 2020 году к 300-летию города. Сергей Цивилев поручил оперативно возобновить строительство.

11 октября в Мариинске прошло совещание под председательством замгубернатора Вячеслава Телегина с представителями Росавтодора, дирекции автодорог Кузбасса, подрядчиками. На встрече отметили стратегическую важность строительство обхода, так как проходящий по городу транспорт несет огромную нагрузку на дороги и на мариинский мост.

Проект объезда предусматривает двухполосную дорогу в двумя развязками, мостом через Кию и двумя путепроводами. Строительство дороги на участке трассы Р-255 «Сибирь» было начато в 2014 году. Однако работы затягиваются из-за сложной финансовой ситуацией, в которой находится генеральный подрядчик.

– Строительство этой автодороги уже должны были закончить. Ведь финансирование есть. Однако из-за проблем подрядчика работы почти не велись, — подчеркнул Вячеслав Телегин.

В пятницу Сергей Цивилев поручил Вячеславу Телегину, специалистам дирекции автодорог Кузбасса совместно с Росавтодором разработать план действий для оперативного возобновления строительства.