Кемеровчанин гулял по кладбищу с двумя килограммами марихуаны

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-12T15:30:35+03:00

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В Кемерове предстанет перед судом местный житель, хранивший 2 килограмма марихуаны.

24-летний кемеровчанин искренне считал, что в марихуане ничего плохого нет. Поэтому он сам употреблял ее и распространял. Когда сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков узнали об этом, они провели спецоперацию. Задержать подозреваемого удалось на территории городского кладбища. Мужчина к тому времени собрал «наркотический урожай» в полиэтиленовые мешки и нес марихуану к себе домой. К слову, урожай оказался немалым: более двух килограммов!

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении 24-летнего кемеровчанина заведено уголовное дело. В скором времени он предстанет перед судом, а в дальнейшем может лишиться свободы на срок до десяти лет.