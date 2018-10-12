В Кемерове на дороге сгорел внедорожник.

СЕГОДНЯ 18:27 2018-10-12T18:36:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу в Кемерове на дороге загорелся внедорожник Mitsubishi Pajero. Очевидцы опубликовали кадры пожара в соцсети.

Как сообщили в областном управлении МЧС, в 17.19 в противопожарную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля Mitsubishi Pajero 2006 года выпуска на улице Ноябрьская. На место выехали две пожарные машины и семь спасателей. Когда пожарные прибыли на место, автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара автомобиль выгорел полностью. По предварительной оценке специалистов, причиной пожара стала проблема с электрооборудованием в машине.