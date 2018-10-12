2018-10-12T18:36:56+03:00
Происшествия

В Кемерове на дороге сгорел внедорожник

Кадры пожара появились в Сети
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В пятницу в Кемерове на дороге загорелся внедорожник Mitsubishi Pajero. Очевидцы опубликовали кадры пожара в соцсети.

Как сообщили в областном управлении МЧС, в 17.19 в противопожарную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля Mitsubishi Pajero 2006 года выпуска на улице Ноябрьская. На место выехали две пожарные машины и семь спасателей. Когда пожарные прибыли на место, автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара автомобиль выгорел полностью. По предварительной оценке специалистов, причиной пожара стала проблема с электрооборудованием в машине.

В Кемерове на дороге сгорел внедорожник.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчанин гулял по кладбищу с двумя килограммами марихуаны
В Кузбассе бойцы Росгвардии спасли женщину
Дорогу в обход Мариинска построят в 2020 году
В Кузбассе откроют филиал Национального медицинского центра трансплантологии
Погода в Кемерове на 13 октября: тепло и без осадков
В Кемерове четыре легковушки пострадали в ДТП на Кузнецком мосту
Обиженный зять сжег «Ладу» своего тестя в Ленинске-Кузнецком
В Новокузнецке прошли учения коммунальщиков и энергетиков Кузбасса
В Кузбассе женщина ножницами зарезала знакомого
В Новокузнецке мужчина отстаивал честь семьи и случайно убил человека
В Кузбассе пьяная многодетная мать без прав устроила погоню
Новокузнечан приглашают на гастроли Кемеровского музыкального театра
Дело «Зимней вишни»: Экс-начальника МЧС Александра Мамонтова оставили в СИЗО
Бюджет Кузбасса будет терять до 200 миллионов в год из-за «антипивного» закона
Ревнивый кемеровчанин убил сожительницу и лег с ней спать
Кузбасская полиция проверяет информацию об искалеченной в зоопарке рыси
Власти Кузбасса рассказали, на какие праздники можно пить
Электроснабжение шахт Кузбасса проверят ученые
Маленький мальчик из-за ссор родителей ночевал в автомобиле
Президент назначил нового начальника кузбасского управления МЧС