2018-10-13T04:58:52+03:00
Общество

В Кузбассе появится региональный экспортный центр

Он будет помогать предпринимателями искать рынки сбыта
Кирилл ЧАЩИНЕкатерина БОРМОТОВА
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В 2019 году в Кузбассе заработает региональный экспортный центр, который будет помогать предпринимателям искать новые рынки сбыта. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка области Вероника Трихина.

– Мы создаем региональный экспортный центр, он направлен на то, чтобы давать возможность нашим предпринимателям выходить на внешние рынки. Это полностью оказание всех услуг по подготовке документов, сертификации по современными требованиям. Это международные выставки, ярмарки, презентация нашего региона, все, что мы производим, – рассказала Вероника Трихина. – Все документы готовы, с 1 января 2019 года откроется региональный экспортный центр. Сейчас мы подыскиваем оператора, занимаемся поиском специалистов, кто этим будет заниматься.

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