Кузбасский технопарк запустил программу развития инновационных проектов

СЕГОДНЯ 06:03 2018-10-13T06:04:01+03:00

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В течение месяца проходил прием заявок. Из всего потока Экспертным советом акселератора был выбран 41 соискатель для очной защиты проектов. По результатам питч-сессии жюри определило 25 команд, которые и примут участие в "Генезисе". До середины декабря финалисты пройдут интенсивный бизнес-курс.

Участники получат объем знаний, необходимый для успешного выхода на рынок или масштабирования, а также возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам из числа бизнесменов и промышленников Кузбасса. Экспертная оценка практиков важна, так как главной целью "Генезиса" является поддержка жизнеспособных кузбасских стартапов, способных вырасти в работающий бизнес.