2018-10-13T06:04:01+03:00
Общество

Кузбасский технопарк запустил программу развития инновационных проектов

12 октября состоится официальное открытие, представление участников и структуры образовательной программы
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В течение месяца проходил прием заявок. Из всего потока Экспертным советом акселератора был выбран 41 соискатель для очной защиты проектов. По результатам питч-сессии жюри определило 25 команд, которые и примут участие в "Генезисе". До середины декабря финалисты пройдут интенсивный бизнес-курс.

Участники получат объем знаний, необходимый для успешного выхода на рынок или масштабирования, а также возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам из числа бизнесменов и промышленников Кузбасса. Экспертная оценка практиков важна, так как главной целью "Генезиса" является поддержка жизнеспособных кузбасских стартапов, способных вырасти в работающий бизнес.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодая жительница Кузбасса получила ожоги лица из-за газового баллона
Лже-банкир ограбил жительницу Кузбасса
В Кузбассе поймали торговцев «спайсом»
В Кузбассе появится региональный экспортный центр
В Новокузнецке полицейские изъяли в киоске поддельные сигареты
В Кемерове на дороге сгорел внедорожник
Кемеровчанин гулял по кладбищу с двумя килограммами марихуаны
В Кузбассе бойцы Росгвардии спасли женщину
Дорогу в обход Мариинска построят в 2020 году
В Кузбассе откроют филиал Национального медицинского центра трансплантологии
Погода в Кемерове на 13 октября: тепло и без осадков
В Кемерове четыре легковушки пострадали в ДТП на Кузнецком мосту
Обиженный зять сжег «Ладу» своего тестя в Ленинске-Кузнецком
В Новокузнецке прошли учения коммунальщиков и энергетиков Кузбасса
В Кузбассе женщина ножницами зарезала знакомого
В Новокузнецке мужчина отстаивал честь семьи и случайно убил человека
В Кузбассе пьяная многодетная мать без прав устроила погоню
Новокузнечан приглашают на гастроли Кемеровского музыкального театра
Дело «Зимней вишни»: Экс-начальника МЧС Александра Мамонтова оставили в СИЗО
Бюджет Кузбасса будет терять до 200 миллионов в год из-за «антипивного» закона
Ревнивый кемеровчанин убил сожительницу и лег с ней спать
Кузбасская полиция проверяет информацию об искалеченной в зоопарке рыси
Власти Кузбасса рассказали, на какие праздники можно пить
Электроснабжение шахт Кузбасса проверят ученые
Маленький мальчик из-за ссор родителей ночевал в автомобиле
Президент назначил нового начальника кузбасского управления МЧС