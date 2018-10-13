Лже-банкир ограбил жительницу Кузбасса

СЕГОДНЯ 06:17 2018-10-13T06:17:29+03:00

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Полицейские Прокопьевского района разыскивают лжебанкира, похитившего сбережения у местной жительницы.

56-летняя жительница поселка Котино обратилась в полицию. Она рассказала о том, что ей по телефону позвонил сотрудник банка и сообщил, что в системе из-за технических неполадок произошел сбой. И теперь банковская карта женщины якобы заблокирована. Мужчина предложил помочь снять блокировку и ограничения по операция. Для этого требовалось всего лишь назвать реквизиты карты и код, который придет по смс. Женщина, напуганная невозможностью проводить операции по карте, последовала указаниям «банкира», и лишь когда пришло уведомление о снятии 3,4 тысячи рублей, поняла, что общалась с мошенником.

Сейчас лже-банкира разыскивают сотрудники полиции. За мошенничество ему грозит до двух лет лишения свободы.

- Следует помнить, что сообщения о якобы заблокированной банковской карте являются одной из стандартных уловок мошенников, - напоминает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Ни в коем случае не передавайте посторонним информацию о реквизитах и иных данных платежного средства, не называйте приходящие на телефон пароли. Эти данные позволят злоумышленникам подключиться к вашему «мобильному банку» и управлять всеми счетами.