2018-10-13T07:22:58+03:00
Происшествия

Молодая жительница Кузбасса получила ожоги лица из-за газового баллона

Женщине предстоит пройти лечение
Екатерина РОМАНОВА
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Страшное чрезвычайное происшествие случилось накануне в Кузбассе. здесь из-за газового баллона пострадала молодая женщина.

20 летняя жительница города Прокопьевска находилась в гараже на улице Грибоедова. Была уже ночь, когда газовый баллон, стоявший в гараже, загорелся. Прокопчанка, находившаяся рядом, получила множественные ожоги лица, обеих кистей рук, голеней и стоп. Об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на собственные источники в медицинских кругах.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. Женщине же оказана необходимая медицинская помощь. Теперь ей предстоит пройти лечение.

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