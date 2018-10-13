В кемеровском детском саду закрыли радиоактивный музыкальный зал
Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерове обнаружили во время проверки в одном издетских садов опасный музыкальный зал. Уровень содержания радона в нем существенно превышал предельно допустимый.
Во время плановой проверки специалисты Роспотребнадзора установили, что в воздухе помещения музыкального зала, который расположен на первом этаже детского сада №79, превышено содержание радона.
- Мощность эффективной дозы гамма-излучения в помещении не превышает мощности дозы гамма-излучения на открытой местности, - сообщает пресс-служба ведомства.
За такое нарушение постановлением Центрального районного суда города Кемерово детский сад привлечен у административной ответственности. В течение 30 дней занятия в музыкальном зале запрещены. Руководству же сада нужно за это время привести сам зал в порядок.