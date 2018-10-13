В кемеровском детском саду закрыли радиоактивный музыкальный зал

СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-13T08:01:21+03:00

Занятия в нем запрещено проводить в течение 30 дней

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Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерове обнаружили во время проверки в одном издетских садов опасный музыкальный зал. Уровень содержания радона в нем существенно превышал предельно допустимый.

Во время плановой проверки специалисты Роспотребнадзора установили, что в воздухе помещения музыкального зала, который расположен на первом этаже детского сада №79, превышено содержание радона.

- Мощность эффективной дозы гамма-излучения в помещении не превышает мощности дозы гамма-излучения на открытой местности, - сообщает пресс-служба ведомства.

За такое нарушение постановлением Центрального районного суда города Кемерово детский сад привлечен у административной ответственности. В течение 30 дней занятия в музыкальном зале запрещены. Руководству же сада нужно за это время привести сам зал в порядок.