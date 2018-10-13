Житель Кузбасса воровал аккумуляторы для грузовиков на месте бывшей работы

СЕГОДНЯ 08:16 2018-10-13T08:16:42+03:00

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В Юрге сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже аккумуляторов с грузовых автомобилей.

24-летний житель Юрги в течение некоторого времени работал на одном из предприятий города. он отлично знал, как попасть на территорию, минуя проходную. Поэтому вскоре после увольнения мужчина решил избавить предприятие от не нужного – по его мнению – имущества. В одну из ночей он незаметно проник на территорию предприятия и снял с трех грузовых автомобилей аккумуляторы. Их он спрятал в кустах, а утром вывез и сдал в пункты приема металла за 5,5 тысячи рублей. Примечательно, что предприятию при этом был причинен ущерб в размере более 30 тысяч рублей.

Предприимчивого молодого человека удалось задержать, и в скором времени он предстанет перед судом. Мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет.