Синоптики предупредили о сильном порывистом ветре в Кузбассе

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-13T09:43:31+03:00

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Специалисты ГУ МЧС России по Кемеровской области распространили сообщение о неблагоприятных погодных условиях на 13 октября.

По данным МЧС и Кемеровского гидрометцентра в субботу, 13 октября, на территории Кузбасса ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Так, скорость ветра в большинстве районов при порывах будет достигать 17-22 метров в секунду. При такой погоде следует быть предельно внимательными и осторожными, причем не только на улице, но и дома.

Если вы вынуждены находиться вне помещений, старайтесь не пережидать непогоду вблизи недостроенных или аварийных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередачи. Автомобили лучше всего оставлять на крытых парковках, а съемные конструкции или предметы, находящиеся, например, на балконах, следует хорошенько закрепить.

При такой погоде ни в коем случае нельзя разводить на улице огонь, сжигать мусор или траву. А при возникновении опасной ситуации следует незамедлительно сообщить по телефону 101.