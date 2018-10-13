В Кузбассе разыскивают 82-летнего пропавшего мужчину
Мужчина ушел из дома 12 октября и не вернулся
Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие и сотрудники полиции разыскивают Бориса Жигалова.
82-летний Борис Жигалов, житель города Белово, попал 12 октября 2018 года – именно с того дня о его местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.
В день исчезновения был одет в темную тканевую куртку, темные штаны, темные ботинки, шапку-ушанку. С собой была сине-зеленая сумка на колесиках, металлическая трость.
Если вам известно местонахождение Бориса Жигалова, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.