2018-10-13T09:10:11+03:00
Общество

В Кузбассе разыскивают 82-летнего пропавшего мужчину

Мужчина ушел из дома 12 октября и не вернулся
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие и сотрудники полиции разыскивают Бориса Жигалова.

82-летний Борис Жигалов, житель города Белово, попал 12 октября 2018 года – именно с того дня о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

В день исчезновения был одет в темную тканевую куртку, темные штаны, темные ботинки, шапку-ушанку. С собой была сине-зеленая сумка на колесиках, металлическая трость.

Если вам известно местонахождение Бориса Жигалова, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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