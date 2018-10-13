В Кемерове маршрутка протащила пассажира по дороге

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-13T11:16:38+03:00

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Неприятный инцидент случился в субботу, 13 октября, в Кемерове. Здесь водитель маршрутного автобуса не убедился в том, что зашли все пассажиры, и поехал.

О чрезвычайном происшествии сообщают очевидцы. По их словам, на остановке находился мужчина с коляской. Он подождал, когда зайдут остальные пассажиры, и только после этого стал заходить в автобус.

- Он хотел зайти в заднюю дверь, - рассказывает очевидеца случившегося. - Водитель начал трогаться, а тот мужчина подставил ногу, чтобы дверь не закрылась. Дверь зацепила ногу, водитель этого не заметил и начал движение, мужчина упал и проехал вот так метров 15, водителю все сигналили, кричали, но он не обращал внимания.

О состоянии мужчины в настоящий момент ничего не известно, а вот пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни возмущаются: водитель, безусловно, должен был убедиться, уверены: нужно было быстрее заходить, а не пытаться ногой придержать отъезжающий автобус.