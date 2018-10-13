В кузбасской деревне сгорели дом и баня
В деревне Береговой в кемеровском районе в субботу, 13 октября, случилось ЧП: здесь от пожара серьезно пострадали частный дом и баня.
Очевидцы выложили фото и видео с места пожара в социальные сети. На кадрах съемки видно, как открытым пламенем горит баня, расположенная неподалеку от дома. Кроме того, огонь грозится перекинуться на стоящие рядом дома.
Пожар в деревне Береговой.Видео: vk.com, "Регион 42"
В течение нескольких минут после того, как сотрудники МЧС прибыли на место чрезвычайного происшествия, пожар был ликвидирован. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области, в тушении пожара принимали участие 10 человек и три единицы техники.
В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара, а также масштаб ущерба, причиненного огнем. На данный момент информации о пострадавших нет.