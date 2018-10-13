2018-10-13T12:53:57+03:00
Происшествия

В кузбасской деревне сгорели дом и баня

Причину пожара устанавливают специалисты [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Регион 42"Фото: vk.com, "Регион 42"
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В деревне Береговой в кемеровском районе в субботу, 13 октября, случилось ЧП: здесь от пожара серьезно пострадали частный дом и баня.

Очевидцы выложили фото и видео с места пожара в социальные сети. На кадрах съемки видно, как открытым пламенем горит баня, расположенная неподалеку от дома. Кроме того, огонь грозится перекинуться на стоящие рядом дома.

Пожар в деревне Береговой.Видео: vk.com, "Регион 42"

В течение нескольких минут после того, как сотрудники МЧС прибыли на место чрезвычайного происшествия, пожар был ликвидирован. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области, в тушении пожара принимали участие 10 человек и три единицы техники.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара, а также масштаб ущерба, причиненного огнем. На данный момент информации о пострадавших нет.

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