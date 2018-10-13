В Кемерове на проспекте Октябрьском автолюбитель врезался в светофор
Из-за автолюбителя, который врезался в светофор на проспекте Октябрьском в Кемерове, чуть не пострадал пешеход.
Возмущенные кемеровчане делятся в социальных сетях фотографиями с места дорожно-транспортного происшествия, которое случилось днем на проспекте Октябрьском. Здесь автолюбитель врезался в опору светофора. Удар был таким сильным, что передняя часть иномарки деформировалась, а часть светофор упал на асфальт. На месте ДТП работали сотрудники МЧС: они отключили аккумулятр автомобиля.
ДТП со светофором на Октябрьском проспекте в Кемерове..Видео: vk.com
Пользователи социальных сетей отмечают, что мужчина был нетрезвым, «еле стоял на ногах».
Фото: vk.com, "Регион 42"
- Он пытался развернуться и влетел в светофор, - рассказывает Дарья Родионова. – Светофор падал на меня, к счастью, успела отбежать. А он вышел из машины с бутылкой пиво и пошел в магазин.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.