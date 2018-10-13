В Кемерове на проспекте Октябрьском автолюбитель врезался в светофор

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-13T13:48:55+03:00

Очевидцы заметили в руках у водителя бутылку с пивом [видео]

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Из-за автолюбителя, который врезался в светофор на проспекте Октябрьском в Кемерове, чуть не пострадал пешеход.

Возмущенные кемеровчане делятся в социальных сетях фотографиями с места дорожно-транспортного происшествия, которое случилось днем на проспекте Октябрьском. Здесь автолюбитель врезался в опору светофора. Удар был таким сильным, что передняя часть иномарки деформировалась, а часть светофор упал на асфальт. На месте ДТП работали сотрудники МЧС: они отключили аккумулятр автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/673171" frameborder="0"></iframe> ДТП со светофором на Октябрьском проспекте в Кемерове..Видео: vk.com

Пользователи социальных сетей отмечают, что мужчина был нетрезвым, «еле стоял на ногах».

Фото: vk.com, "Регион 42"

- Он пытался развернуться и влетел в светофор, - рассказывает Дарья Родионова. – Светофор падал на меня, к счастью, успела отбежать. А он вышел из машины с бутылкой пиво и пошел в магазин.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.