2018-10-13T14:36:10+03:00
Общество

Погода в Кемерове 14 октября: ветер до 25-28 метров в секунду и мокрый снег

Кузбассовцам рекомендуют приготовиться к усилению ветра
Екатерина РОМАНОВА
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Погода в Кемерове 14 октября: ветер до 25-28 метров в секунду и снегПогода в Кемерове 14 октября: ветер до 25-28 метров в секунду и снегФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кузбассе в воскресенье, 14 октября, ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду и мокрый снег.

Ночью на территории Кузбасса будет от +1 до +6 градусов, а при прояснении возможно и до -3. Днем температура постепенно будет опускать, достигнув максимума в +12 градусов. Кроме того, ночью ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду, днем же его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду. В воскресенье на всей территории области буде облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди и мокрый снег. Возможен гололед.

В Кемерове порывы ночного ветра достигнут 23 метров в секунду, а столбики термометров опустятся до +2 градусов. Днем же ветер будет дуть со скоростью 7-12, а при порывал и до 16 метров в секунду. Воздух же прогреется до +10 градусов. В течение дня будет облачно с прояснением. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

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