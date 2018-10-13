2018-10-13T15:40:26+03:00
Общество

Кузбасские заключенные стали волонтерами

Женщины из ИК-35 сделали подарки детям-сиротам
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области.Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области.
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В Кузбассе осужденные женщины из исправительной колонии №35 включились в волонтерское движение: они своими руками сделали для малышей Первомайского детского дома подарки.

Женщины, волей судьбы оказавшиеся в местах лишения свободы, решили порадовать малышей, оставшихся без попечения родителей, подарить им немного материнской заботы и тепла. В кружках прикладного творчества, которые работают в каждом отряде, женщины сделали своими руками яркие резинки для волос, мягкие игрушки и картинки.

Подарки детям Первомайского детского дома передали представители администрации ИК. Ребятишки искренне обрадовались им и передали слова благодарности. А осужденные женщины, в свою очередь, решили создать волонтерское движение «Рука помощи»,- об этом сообщает пресс-службьа ГУФСИН России по Кемеровской области.

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