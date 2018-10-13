Стулья и парты на помойке: Кемеровчан возмутила стихийная свалка в частном секторе

СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-13T16:57:15+03:00

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Жители Рудничного района возмущены: по их словам, в частном секторе между улицами Сеченова и Игарской неизвестные устроили санкционированную свалку.

- Возят КАМАЗами: мебель, стулья, много строительного мусора, листва в мешках, - возмущенно пишет пользователь соцсетей Сергей Поряднов. - У нас тут не полигон!

Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"

На фотографиях, которые разместил мужчина, действительно видны несколько куч мусора. В одной из них – сломанные диваны и кресла, в другой – то, что осталось от парт, почти целые, но морально устаревшие деревянные стулья, обломки светильников, строительный мусор, цветочные горшки. Еще в одной куче аккуратно сложены мешки с листвой – видимо, той, что собрали на субботниках. При этом видно, что мусор привезен недавно. И у него даже есть хозяин: каждый стул и прочие предметы мебели любовно маркированы номеров лицея, который находится буквально в двух километрах – если по прямой.

Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Большинство пользователей сетей согласны, что устраивать такие стихийные свалки негоже. Впрочем, кое-кто предложил местным жителям забрать остатки мебели себе – в качестве дров. Не пропадать же добру.