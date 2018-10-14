Пропавший в Кузбассе пенсионер в шапке-ушанке найден

СЕГОДНЯ 04:21 2018-10-14T06:09:51+03:00

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В Кузбассе прекратились поиски 82-летнего пенсионера, пропавшего 12 октября. Об этом сообщает волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Добровольцы, искавшие Бориса Жигалова, сообщили о прекращении поиска и проверке информации. По их данным, пенсионер в шапке-ушанке, ушедший из дома несколько дней назад и не выходивший на связь с родными, найден живым. Подробности поисковой операции не разглашаются, так же, как и обстоятельства, при которых мужчина был найден.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции благодарят всех неравнодушных граждан, принимавших участие в поисках.