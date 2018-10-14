2018-10-14T04:52:31+03:00
Спорт

Волейбольный клуб «Кузбасс» начал чемпионат России с победы

Кузбассовцы обыграли красноярский «Енисей»
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ВК "Кузбасс"Фото: ВК "Кузбасс"
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Накануне вечером команда волейбольного клуба «Кузбасс» сыграла первый матч регулярного чемпионата российской Суперлиги 2018-2019 года. соперниками команды стал «Енисей» из Красноярска. Первая же игра принесла победу клубу.

Перед первым в чемпионате матчем состоялась церемония открытия: зрители СРК «Арена» увидели яркое световое шоу и не менее яркое приветствие стартового состава команды «Кузбасс». А затем началась игра. Уже в первой партии хозяева площадки взяли инициативу в свои руки если в самом начале счет был примерно равным, то уже в конце сета кузбассовцы лидировали со счетом 25:19.

Второй сет был напряженным для обеих команд: «Кузбасс» и «Енисей» играли с равным счетом или с минимальным преимуществом, и все-таки вторая партия благодаря кузбассовцу Виктору Полетаеву завершилась со счетом 31:29. Отличился игрок и в третьей партии: Точной атакой по задней линии он поставил точку в первом домашнем туре – 25:22.

- Я рад за всех игроков, клуб, болельщиков, потому что открывать сезон здесь – это столько эмоций. Как мы предполагали, игра получилась очень тяжелой, потому что «Енисей» очень хорошая и сильная команда. В первом матче у нас было терпение, мы были сконцентрированы, очень хорошо играли в атаке, - отметил Туомас Саммелвуо, главный тренер команды «Кузбасс».

ВК «Кузбасс» начал новый сезон в Суперлиге с уверенной победы. Следующий матч состоится также на домашней площадке. Соперниками кемеровчан станет «Ярославич».

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