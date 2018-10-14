В Кузбассе из-за велопробега перекроют дороги

СЕГОДНЯ 05:13 2018-10-14T05:13:37+03:00

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В нескольких городах Кузбасса 14 октября состоятся велопробеги, посвященные грядущему 300-летию Кузбасса и начавшемуся обратному отсчету 1000 дней до этой даты. На время проведения велопробегов некоторые участки дорог будут недоступны для автомобильного движения.

О том, что на некоторое время будет ограничено движение по автодорогам, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. Так, в Кемерове с 10:00 до 15:00 будут перекрыты Советская площадь и часть прилегающих к ней улиц. На самой же главной площади областного центра будет установлено металлическое ограждение.

С 10:00 до 15:00 общественный транспорт будет двигаться по следующей схеме: улица Соборная, Красноармейский мост, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября, проспект Советский в прямом и обратном направлениях. Разрешенные парковочные места будут организованы по улице Мичурина возле Парка Победы имени Жукова. Парковать машины разрешено также за бассейном «Лазурный» и на площади Пушкина со стороны улицы Островского.

В Новокузнецке временно ограничат движения транспортных средств с 09:00 до 12:00 на следующих участках городских автодорог:

- проспект Октябрьский: от дома № 19 до перекрестка с круговым движением до дома № 42 по улице Бардина;

- проспект Кузнецкстроевский: направление движения от дома № 1 в сторону перекрестка с круговым движением до дома № 53 по улице Кирова;

- улица Кирова: от перекрестка с круговым движением от дома № 53 по улице Кирова до перекрестка с проспектом Металлургов до дома № 29;

- проспект Металлургов: от дома № 29 до пересечения с улицей Кутузова до дома № 10;

- проспект Бардина: от дома № 24 до дома № 2;

- улица Кутузова: от пересечения с улицей Металлургов от дома № 10 до дома № 62 по улице Кутузова;

- улица Циолковского: от пересечения с улицей Кутузова от дома № 62 до дома № 19 по Октябрьскому проспекту.