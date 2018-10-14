2018-10-14T06:52:43+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса украл деньги со счета незнакомца

Мужчина нашел телефон с «Мобильным банком»
Кирилл ЧАЩИН
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В Березовском 20-летний мужчина украл со счета кузбассовца 5 000 рублей. Деньги он перевел через «Мобильный банк».

Как рассказали в региональном управлении МВД, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что с его карты похитили 5000 рублей. Стражи порядка выяснили, что месяц назад потерпевший потерял мобильный телефон с подключенным «Мобильным банком». Выяснилось, что гаджет подобрал на улице 20-летний березовчанин. Он перевел со счета владельца на свой 5000 рублей, а затем продал телефон. Полицейские задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет тюрьмы.

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