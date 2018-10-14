2018-10-14T07:25:16+03:00
Общество

В Кемерове эвакуировали ГЦС «Кузбасс» из-за дыма

К комплексу съехались около десятка пожарных машин
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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В воскресенье утроим в Кемерове эвакуировали людей из ГЦС «Кузбасс». Охранник центра заметил на крыше дым.

Как рассказали в областном управлении МЧС, охраннику спорткомплекса показалось, что на крыше здания он заметил дым или пар. Мужчина вызвали пожарных. Посетители и персонал ГЦС «Кузбасс» самостоятельно эвакуировались.

– На место приехали пять отделений. Пожарные проверили все помещения, признаков возгорания не обнаружили, – рассказали в МЧС.

Как отмечают очевидцы, всего на место приехало около десятки пожарных машин и карета скорой помощи. В настоящее время ГЦС «Кузбасс» работает в штатном режиме.

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