В Кемерове эвакуировали ГЦС «Кузбасс» из-за дыма
К комплексу съехались около десятка пожарных машин
Фото: "ВКонтакте"
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В воскресенье утроим в Кемерове эвакуировали людей из ГЦС «Кузбасс». Охранник центра заметил на крыше дым.
Как рассказали в областном управлении МЧС, охраннику спорткомплекса показалось, что на крыше здания он заметил дым или пар. Мужчина вызвали пожарных. Посетители и персонал ГЦС «Кузбасс» самостоятельно эвакуировались.
– На место приехали пять отделений. Пожарные проверили все помещения, признаков возгорания не обнаружили, – рассказали в МЧС.
Как отмечают очевидцы, всего на место приехало около десятки пожарных машин и карета скорой помощи. В настоящее время ГЦС «Кузбасс» работает в штатном режиме.