В Кузбассе два человека погибли в ДТП с ЗИЛом и Honda

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-14T08:21:45+03:00

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В Кузбассе на трассе иномарка врезалась в стоящий грузовик ЗИЛ. В результате аварии два человека погибли, еще двое пострадали.

Смертельная авария произошла в субботу около 22.00 на дороге Промышленная – Окунево в трех километрах от поселка Промышленная. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Torneo врезался в стоящий на полосе грузовик ЗИЛ, у которого были выключены сигналы аварийной остановки.

–В результате аварии погибли 59-летняя и 51-летняя пассажирки легкового автомобиля. Еще одна пассажирка – 59-летняя женщина – и 57-летний водитель Honda доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства аварии. После проверки будет принято процессуальное решение.