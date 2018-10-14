СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-14T09:15:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью в Гурьевске загорелся торговый павильон. Огонь уничтожил склад с продуктами.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о пожаре в частном торговом павильоне на улице 30 лет Победы поступило в 04.29. На место оперативно выехали две пожарные машины и шесть спасателей.

Когда подразделения прибыли на место, открытым пламенем горел склад торгового павильона. В 4.44 пожар ликвидировали. В результате возгорания обгорели стены внутри склада и сгорели продуктовые товары.

– Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, – сообщили в МЧС.