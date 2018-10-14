2018-10-14T12:17:49+03:00
Общество

Погода в Кемерове 15 октября: ночью снег, днем +7 градусов

Синоптики дали прогноз на понедельник
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на 15 октября в Кемерове и Кузбассе. Начало недели в регионе будет по-осеннему прохладным.

В Кемерове ночью ожидается от нуля до -2 градусов. Возможные небольшие осадки в виде снега. Днем в столице Кузбасса воздух прогреется до +7,+9 градусов. Будет облачно, но днем осадки маловероятны. Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный. Ночью порывы ветра будут достигать скорости 10-15 метров в секунду.

По области ночью будет от -4 до +1 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +5,+10 градусов. Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный. Его порывы местами достигнут скорости 12-17 метров в секунду ночью, днем – 9-15 метров в секунду. Ночью в большинстве районов пройдут осадки, днем местами ожидается небольшой дождь. На дорогах ожидается гололед. Ночью и утроим местами будут наблюдаться дымка и туманы.

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