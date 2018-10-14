СЕГОДНЯ 14:08 2018-10-14T14:09:19+03:00

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В Новокузнецке пьяный мужчина упал с четвертого этажа и остался жив. Его доставили в больницу.

Несчастный случай произошел в субботу днем в одном из домов по улице Клименко. Очевидцы увидели, как мужчина упал на землю с балкона и вызвали врачей скорой помощи. Медики доставили травмированного горожанина в больницу. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасс» со ссылкой на свой источник, пострадавший кузбассовец поскользнулся на балконе и упал вниз.