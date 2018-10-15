В Новокузнецке неизвестные забросали опасные бритвы в песочнице

СЕГОДНЯ 03:28 2018-10-15T03:28:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке мальчик нашел в детской песочнице несколько опасных бритв. Его мать уверена, что опасные предметы разбросали специально.

Опасные бритвы были обнаружены накануне во дворе дома №17 по улице Металлургов, сообщает NK.Life, публикуя видео местной жительницы. Ее сын, играя на детской площадке, наткнулся на две опасные бритвы.

«Еще нашел что ли? Ужас. Смотрите, что находят у нас в песочнице. Влад уже вторую принес», – говорит женщина на видео, демонстрируя находку.

Новокузнечанка уверена, что бритвы специально разбросали хулиганы, чтобы поранить детей.