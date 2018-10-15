В Кемерове двух человек спасли из горящего дома

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-15T04:00:11+03:00

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В Кемерове пожарные спасли двух человек из горящего дома. Пожар произошел из-за неосторожности при курении.

В воскресенье ночью около 2.00 жители улицы Мозжухинский 2-й переулок почувствовали запах дыма от соседей и вызвали пожарных. На место выехала пожарная машин с пятью спасателями.

– Специалисты газодымозащитной службы в ходе разведки вывели из задымленного дома мужчину и женщину, им потребовалась скорая медицинская помощь, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Причиной возгорания специалисты называют неосторожность при курении. В результате пожара в комнате на площади нескольких квадратных метров обгорел матрас.