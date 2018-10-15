2018-10-15T05:00:18+03:00
Происшествия

В Кемерове на дороге загорелся автомобиль

Видео пожара появилось в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
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В Кемерове на дороге загорелся автомобиль Lada Granta. Очевидцы опубликовали кадры пожара в соцсети.

Автомобиль Lada Granta 2014 года загорелся на ходу на улице Дорожная в Заводском район города. В МЧС сообщение о пожаре поступило в 18:54. На место выехала пожарная машина и четыре спасателя. Легковушку потушили в 19.07.

В Кемерове горит Lada Granta.

– На момент прибытия подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара выгорел салон, моторный отсек автомобиля на всей площади, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – Предварительная причина возгорания – неисправность механизмом и узлов транспортного средства.

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