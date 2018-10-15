В Анжеро-Судженске рекламный баннер едва не упал на горожан

СЕГОДНЯ 05:42 2018-10-15T05:42:59+03:00

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В Анжеро-Судженске рекламный баннер едва не упал на стоящих неподалеку горожан. Конструкцию повалило порывами сильного ветра.

Фотографии упавшего рекламного щита, который предлагал местным жителям взять микрозайм, появились в социальных сетях. На кадрах видно, что рекламный щит, который был закреплен на металлической конструкции, порван и лежит на земле. По словам очевидцев, его повалило порывами штормового ветра.

Фото: Zello.АвтоКанал: Анжеро-Судженск (дороги) / "ВКонтакте"

Свидетели происшествия также сообщили, что рядом с конструкцией в момент ее падения находились люди. Благо они успели вовремя среагировать на происходящее, поэтому в результате инцидент а никто не пострадал. Случилось все это вечером субботы, 13 октября.

К слову, именно на этот день сотрудники регионального МЧС и Кемеровского гидрометцентра передавали штормовое предупреждение. Ветер в субботу в различных районах области достигал 17-22 метров в секунду. Других происшествий в этот день на территории кузбасских городов зафиксировано не было.