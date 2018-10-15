2018-10-15T06:24:03+03:00
Общество

В Кемерове пройдет ярмарка ко Дню работников сельского хозяйства

Горожан зовут на площадь Советов 19 октября
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове 19 октября пройдет сельскохозяйственная ярмаркаВ Кемерове 19 октября пройдет сельскохозяйственная ярмаркаФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Кемерове 19 октября пройдет ярмарка, посвященная Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ярмарка пройдет с 09.30 до 15.00 на площади Советов.

Производители Кемеровского, Промышленновского, Топкинского районов и города Анжеро-Судженска предложат широкий ассортимент молочной продукции. А фермеры Крапивинского, Яшкинского и Ленинск-Кузнецкого районам представят на суд кемеровчан баранину, говядину и свинину. Вся продукция будет иметь цену ниже рыночной.

Как водится, на ярмарке будет представлен широкий ассортимент колбасной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также меда. Местные производители планируют предложить кемеровчанам папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи, заготовленные в Кемеровской области.

Поучаствуют в ярмарке и мастера декоративно-прикладного искусства, так что 19 октября на площади Советов можно будет не только удовлетворить потребности тела, но и души.

Кроме того, на ярмарке будет организована работа мобильного офиса Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

- Специалисты передвижного мобильного офиса «Мобильная социальная помощь» будут проводить консультации по вопросам социальных выплат и льгот, социального обслуживания многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, - рассказали в администрации Кемерова.

И какая же ярмарка без полевой кухни! Всех желающих будут угощать гречкой с мясом и горячим чаем.

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