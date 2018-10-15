2018-10-15T06:55:03+03:00
Происшествия

В Мысках пьяный горожанин попал под поезд

Мужчину госпитализировали
Екатерина БОРМОТОВА
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В Мысках горожанин попал в больницу с переломами ребер после того, как был сбит поездомВ Мысках горожанин попал в больницу с переломами ребер после того, как был сбит поездомФото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ
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В Мысках пьяный местный житель попал под поезд. Мужчину на «скорой» доставили в больницу.

Инцидент произошел в субботу, 13 октября, недалеко от улицы Тракторной. Здесь рядом с железнодорожным переездом поезд сбил 63-летнего мужчину. Бригада скорой помощи доставила мужчину, у которого выявили алкогольное опьянение, в больницу.

У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы, тупую травму живота и переломы ребер, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Собеседник издания уточнил, что мужчина проживает недалеко от того места, где все произошло. Скорее всего, горожанин через железнодорожные пути пытался сократить путь до дома.

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

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