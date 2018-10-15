Водитель погиб: В Кузбассе иномарка влетела в стоящий на трассе экскаватор

СЕГОДНЯ 07:24 2018-10-15T07:25:01+03:00

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В Кузбассе иномарка въехала в стоящий на трассе экскаватор. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Дорожно-транспортный инцидент произошел около 06.00 на 420-м километре автодороги Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск.

– Предварительно установлено, что 52-летний водитель Mazda Demio не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся со стоящим экскаватором. В результате аварии автомобилист скончался на месте, – сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Состояние, в котором находился водитель иномарки, установят сотрудники полиции.

В виду наступления ночных заморозков и утренней гололедицы водителей просят быть особо внимательными при движении вне населенных пунктов, где разрешенная скорость больше, чем в населенных.