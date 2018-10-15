В Кемерове спасатели вскрыли три квартиры с маленькими детьми

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-15T07:57:11+03:00

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В Кемерове на минувших выходных помощь спасателей понадобилась трем семьям с маленькими детьми. Ребятишки закрылись изнутри квартир, пока мамы вышли «на минутку».

В субботу специалисты «Кемеровской службы спасения» выезжали в одну из квартир Ленинского района. Молодая женщина вышла, чтобы встретить свою маму, оставив при этом открытой входную дверь. В доме в этот момент находились двое детей четырех и двух лет.

Старший ребенок решил «проявить бдительность» и закрыл дверь на нижний замок. Вернувшись с улицы, кемеровчанка поняла, что квартира заперта изнутри, а ключей с собой она не взяла. Приехавшие на место спасатели, проникли в квартиру на первом этаже с помощью штурмовой лестницы. Примечательно, что дети даже не заметили отсутствия мамы – они спокойно играли в детской комнате.

Еще два случая произошли в Центральном и Заводском районах города. В одной из квартир на проспекте Притомском закрылся ребенок 3,5 лет. Малыш запер дверь, пока мама «на пару минут» вышла, чтобы вынести мусор. Дверь открыли с помощью специального инструмента.

А в Заводском районе смекалку проявил уже годовалый ребенок. Он закрыл дверь на нижний замок, оставив родителей на улице. Открыть дверь кемеровчанам помогли спасатели. Во всех случаях медицинская помощь малышам не потребовалась.

Всего за прошедшие выходные кемеровские спасатели выезжали на 22 обращения от горожан.