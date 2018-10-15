В Кемерове 19-летняя девушка упала с шестого этажа после ссоры с возлюбленным

СЕГОДНЯ 09:19 2018-10-15T09:20:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове 19-летняя местная жительница выпала из окна шестого этажа. Несчастному случаю способствовала ссора молодой кемеровчанки с возлюбленным.

Инцидент произошел в пятницу на проспекте Октябрьском. Здесь из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, выпала 19-летняя девушка. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу. У нее диагностировали множественные травмы. За жизнь кемеровчанки борются врачи, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По информации собеседника издания, до несчастного случая девушка поругалась со своим молодым человеком. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.