В Кузбассе женщина из мести оклеветала своего любимого
В Ленинске-Кузнецком 29-летняя местная жительница решила отомстить своему молодому человеку и привлечь его к уголовной ответственности. Однако вместо этого женщина сама села на скамью подсудимых.
В марте этого года горожанка отогнала свой автомобиль в массив гаражей, где передала его для ремонта своему молодому человеку. После этого она обратилась в полицию с заявлением об угоне. Женщина рассказала, что неизвестное лицо похитило ее автомобиль, причинив ей ущерб в размере 70 тысяч рублей.
Следователь предупредил заявительницу об уголовной ответственности за ложный донос, однако женщина продолжала настаивать на угоне. Однако в судебном заседании она раскаялась и признала свою вину.
В октябре жительницу Ленинска-Кузнецкого признали виновной за заведомо ложный донос. Суд назначил ей 10 тысяч рублей штрафа, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.