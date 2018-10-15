2018-10-15T10:02:46+03:00
Происшествия

В Кузбассе женщина из мести оклеветала своего любимого

Женщину оштрафовали за ложный донос
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Ленинске-Кузнецком 29-летняя местная жительница решила отомстить своему молодому человеку и привлечь его к уголовной ответственности. Однако вместо этого женщина сама села на скамью подсудимых.

В марте этого года горожанка отогнала свой автомобиль в массив гаражей, где передала его для ремонта своему молодому человеку. После этого она обратилась в полицию с заявлением об угоне. Женщина рассказала, что неизвестное лицо похитило ее автомобиль, причинив ей ущерб в размере 70 тысяч рублей.

Следователь предупредил заявительницу об уголовной ответственности за ложный донос, однако женщина продолжала настаивать на угоне. Однако в судебном заседании она раскаялась и признала свою вину.

В октябре жительницу Ленинска-Кузнецкого признали виновной за заведомо ложный донос. Суд назначил ей 10 тысяч рублей штрафа, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

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