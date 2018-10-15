Навигатор подсказал: Житель Кемерова устроил ДТП на проспекте Химиков

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-15T10:42:44+03:00

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В Кемерове водитель автомобиля Daewoo Matiz устроил ДТП на проспекте Химиков около торгового центра «Променад-2». Оправдывая свой маневр, который привел к аварии, водитель заявил, что ему подсказал навигатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/673301" frameborder="0"></iframe> ДТП из-за навигатора около Променада-2.Авария произошла на кемеровском проспекте Химиков 13 октября. Автор: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Авария произошла в субботу, 13 октяября, в 11.45. Видео с моментом ДТП появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как автомобиль Daewoo Matiz движется по второй полосе проспекта Химиков, а на повороте поворачивает направо, где подставляет свой бок под удар движущейся по крайней правой полосе Lada Vesta.

Объясняя свой маневр, 27-летний водитель Matiz сказал, что повернуть в данном месте ему подсказал навигатор. Примечательно, что в автомобиле виновника аварии как раз с той стороны, куда пришелся удар отечественного авто, сидел маленький ребенок.

Как уточнили «Комсомолке» в городской ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.