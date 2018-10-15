Навигатор подсказал: Житель Кемерова устроил ДТП на проспекте Химиков
В Кемерове водитель автомобиля Daewoo Matiz устроил ДТП на проспекте Химиков около торгового центра «Променад-2». Оправдывая свой маневр, который привел к аварии, водитель заявил, что ему подсказал навигатор.
ДТП из-за навигатора около Променада-2.Авария произошла на кемеровском проспекте Химиков 13 октября. Автор: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
Авария произошла в субботу, 13 октяября, в 11.45. Видео с моментом ДТП появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как автомобиль Daewoo Matiz движется по второй полосе проспекта Химиков, а на повороте поворачивает направо, где подставляет свой бок под удар движущейся по крайней правой полосе Lada Vesta.
Объясняя свой маневр, 27-летний водитель Matiz сказал, что повернуть в данном месте ему подсказал навигатор. Примечательно, что в автомобиле виновника аварии как раз с той стороны, куда пришелся удар отечественного авто, сидел маленький ребенок.
Как уточнили «Комсомолке» в городской ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.