Житель Кузбасса четыре месяца избивал 16-летнюю любовницу

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-15T11:19:32+03:00

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В Киселевске местный житель четыре месяца избивал 16-летнюю любовницу. Свои поступки мужчина объяснил ревностью.

По версии следствия, 23-летний житель Киселевска с марта по июль этого года сожительствовал с 16-летней девушкой. Он сильно ревновал свою возлюбленную, что нередко приводило к рукоприкладству.

Чаще всего мужчина избивал юную подругу будучи пьяным. О происходящем знали родственники и знакомые девушки, однако в полицию никто не обращался. Негласное молчание закончилось летом: мужчина так избил девушку, что ей потребовалась медицинская помощь. О несовершеннолетней пациентке со следами побоев в полицию сообщили врачи.

В отношении 23-летнего жителя Киселевска было возбуждено уголовное дело за истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего. Мужчина полностью признал свою вину. Дело передано в суд, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.