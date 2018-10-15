2018-10-15T11:19:32+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса четыре месяца избивал 16-летнюю любовницу

Мужчина сильно ревновал юную сожительницу
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Киселевске местный житель четыре месяца избивал 16-летнюю любовницу. Свои поступки мужчина объяснил ревностью.

По версии следствия, 23-летний житель Киселевска с марта по июль этого года сожительствовал с 16-летней девушкой. Он сильно ревновал свою возлюбленную, что нередко приводило к рукоприкладству.

Чаще всего мужчина избивал юную подругу будучи пьяным. О происходящем знали родственники и знакомые девушки, однако в полицию никто не обращался. Негласное молчание закончилось летом: мужчина так избил девушку, что ей потребовалась медицинская помощь. О несовершеннолетней пациентке со следами побоев в полицию сообщили врачи.

В отношении 23-летнего жителя Киселевска было возбуждено уголовное дело за истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего. Мужчина полностью признал свою вину. Дело передано в суд, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

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