На кемеровском стадионе «Химик» начали заливать лед

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-15T11:39:08+03:00

3 ноября здесь состоится открытие XXVII Чемпионата России по хоккею с мячом

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В Кемерове начали заливать лед на стадионе «Химик». Именно здесь 3 ноября состоится открытие XXVII Чемпионата России по хоккею с мячом.

Погодные условия позволили ледоварам приступить к подготовке искусственного льда на стадионе. Всю неделю, по прогнозам синоптиков, ночные температуры будут держаться на минусовых отметках.

По информации администрации Кемеровской области, на «Химике» для заливки применяются отработанные технологии, а компрессорная установка позволяет поддерживать ледовое поле при внешней температуре до +10 градусов.

Специалисты убеждены, что успеют завершить работы к концу октября. Общая толщина ледового массива составит пять сантиметров.

Отметим, что на открытии XXVII Чемпионата России по хоккею с мячом кемеровская команда «Кузбасс» сыграет с «Уральским трубником» из Первоуральска. Начало в 13.00.