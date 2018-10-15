2018-10-15T11:48:46+03:00
Общество

В Кузбассе прошла экспедиция «Навстречу 300-летию Кузбасса»

Научные сотрудники повторили путь первооткрывателей Кузнецкой земли
Кирилл ЧАЩИН
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В понедельник научные сотрудники «Томской писаницы» завершили научно-просветительскую экспедицию «Навстречу 300-летию Кузбасса». В течение двух дней сотрудники музея шли на катере вверх по течению, повторяя путь первооткрывателей Кузнецкой земли и останавливаясь в местах, где в 17 веке появились первые остроги.

Участники экспедиции побывали в селе Колмогорово и Верхотомское, где школьникам рассказали историю освоения Притомья русскими землепроходцами. Также ученые сделали остановку у места, где находился Мунгатский острог – сегодня это поселок городского типа Крапивинский. В первый день экспедиции конечной точкой маршрута стал поселок Зеленогорский. Финальной точной экспедиции стал Новокузнецк, где горожанам рассказали об истории освоения Сибири.

– К экспедиции, сотрудниками музея были подготовлены интересные материалы о первых землепроходцах, о возникновении сибирских острогов, о жизни казаков на новых неизведанных землях, – рассказали в « Томской писанице». – В дальнейшем этот материал пригодится для реализации областного проекта «Русские Притомья».

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